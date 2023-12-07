Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 07.12.2023: Ein windiges Manöver
44 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Auf der Jagd nach fetter Beute haben Kapitän Johnathan Hillstrand und dessen Crew einen ergiebigen Hotspot entdeckt. Nahe der Pribilof-Inseln sind die Fischer auf eine ganze Horde Königskrabben gestoßen! Die Fangkörbe sind mit dicken Prachtexemplaren prall gefüllt, sodass die „Time Bandit“ gute Chancen hat, ihre Quote von rund 23.000 Kilogramm Krabbenfleisch bald erreicht zu haben. Auch an Bord der „Wizard“ laufen die Geschäfte gut. Nach einer harten 4-wöchigen Herbstsaison liefern Keith Colburn und seine Besatzung heute Bairdi-Krabben im Wert von 280.000 Dollar im Hafen ab.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
