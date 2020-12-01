Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 01.12.2020: Taifun vor der Tür
44 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12
Die Herbstsaison im Beringmeer hat für die Krabbenfischer gerade erst begonnen. Doch schon braut sich am Horizont ein heftiger Sturm zusammen. In Japan hat Taifun „Hagibis“ bereits verheerende Schäden angerichtet und zahlreiche Menschenleben gefordert. Jetzt donnert der 1.500 Kilometer breite Supersturm unaufhaltsam Richtung Alaska! Kapitän Josh Harris und seine Kollegen stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Trotzen sie mit ihren Schiffen den heranbrausenden Naturgewalten? Oder warten sie im sicheren Hafen, bis sich die wütende See wieder beruhigt hat?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.