Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Wie Phönix aus der Asche

Folge vom 17.02.2022
Folge vom 17.02.2022: Wie Phönix aus der Asche

88 Min. Ab 12

Dutch Harbor, im Herbst 2020: Die Königskrabben-Saison beginnt in wenigen Tagen. Kapitän Sig Hansen hat Mühe, eine komplette Mannschaft zusammenzustellen. Denn das Corona-Virus macht auch vor der Fangflotte Alaskas keinen Halt. Viele Besatzungsmitglieder wurden positiv getestet. Ein Großteil der Crew hängt in Quarantäne fest. Doch es gibt noch ein anderes Problem. Aufgrund des Shutdowns konnten die Behörden ihre jährlichen Untersuchungen nicht durchführen. Wie es um die Krabbenbestände im Beringmeer steht, ist daher völlig unklar. Unterdessen kehrt Johnathan Hillstrand aus dem Ruhestand zurück, um mit seiner „Time Bandit“ in See zu stechen.

