Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 27.04.2023: Das falsche Maß
45 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
Weit draußen, in den nördlichen Fanggründen der Beringsee, befindet sich Kapitän Sig Hansen auf Kollisionskurs mit einem gigantischen Treibeisfeld. Nur etwa 15 Kilometer trennen das Schiff von den Eismassen aus der Arktis. Auch Wild Bill Wichrowski und die „Summer Bay“ sind in dem maritimen Hochrisikogebiet unterwegs. Das Kalkül der Männer: Da mit dem gefrorenen Gut erfahrungsgemäß auch reichhaltige Meeresnährstoffe herantransportiert werden, könnten sich mitten in der Gefahrenzone Unmengen hungriger Krabben versammelt haben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.