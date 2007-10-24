Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Rettung in letzter Sekunde

DMAXFolge vom 24.10.2007
Rettung in letzter Sekunde

Rettung in letzter SekundeJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 24.10.2007: Rettung in letzter Sekunde

45 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 12

Die Saison läuft auf Hochtouren. Erschöpfte Männer ziehen randvolle Käfige mit Königskrabben an Bord. Doch das viele Geld, das ihnen als Lohn für die harte Arbeit winkt, lässt sie die Strapazen auf hoher See teilweise vergessen. Bei einigen fordert der Knochenjob unter extremen Wetterbedingungen jedoch Tribut. Eine riesige Welle reißt einen übermüdeten Seemann der „Trail Blazer“ um und schwemmt ihn über Bord. Der Krabbenfischer kann zwar aus dem Wasser gerettet werden, schwebt aber in Lebensgefahr, da sein Körper völlig unterkühlt ist.

Alle verfügbaren Folgen