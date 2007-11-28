Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

DMAXFolge vom 28.11.2007
44 Min.Folge vom 28.11.2007Ab 12

Stürme und technische Pannen verschlechtern die Situation der Krabbenfischer in der Bering See. Die North Western muss mit Motorschaden in den nächsten Hafen einlaufen. Andere Crews weichen wegen dem Ausfall des Verarbeitungsschiffes auf andere Krabbensorten aus. Werden die Männer dennoch ihre Quoten fangen?

