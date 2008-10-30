Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

DMAXFolge vom 30.10.2008
Folge vom 30.10.2008

Die arktischen Stürme und eisigen Temperaturen machen nicht nur den Bootsbesatzungen heftig zu schaffen. Als Mitglieder der US Coast Guard versuchen, einen erkrankten Seemann per Rettungshubschrauber nach Cold Bay zu fliegen, bildet sich innerhalb kürzester Zeit ein Eisbelag auf dem Helikopter. Die Rettungsaktion entwickelt sich zu einem hoch riskanten Unternehmen. Auf See ist die "Cornelia Marie" seit geraumer Zeit nur noch mit halber Kraft unterwegs, weil sie Probleme mit der Antriebsmaschine hat. In Dutch Habour erwartet Kapitän Phil Harris unterdessen eine weitere Hiobsbotschaft: Der Schaden an seinem Schiff ist wesentlich größer als angenommen und kann vorerst nicht repariert werden.

