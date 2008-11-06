Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 06.11.2008: Lehrstunde für Anfänger
44 Min.Folge vom 06.11.2008Ab 12
Phil Harris und seine Crew versuchen, die Zeit auf See wieder gut zu machen, die sie durch eine Notreparatur in Dutch Habour verloren hatten. Als das Schiff seine Fanggründe erreicht, wird jede Hand an Deck gebraucht. Doch ausgerechnet der Sohn des Kapitäns schlampt bei der Arbeit. Es kommt zu einem handfesten Streit. Auf der "Northwestern" sind die Männer zwar völlig erschöpft, doch es steht ihnen noch eine schweißtreibende Nachtschicht bevor. Denn das Verarbeitungsschiff hat weitere Krabben beim Captain geordert. Die Männer sind dermaßen übermüdet, dass es an Bord zu Unfällen kommt. So wird auch Jake Anderson bei starkem Wellengang von einem ungesicherten Fangkorb eingequetscht.
