Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.10.2008: Auf der Jagd
44 Min.Folge vom 09.10.2008Ab 12
340 Kilometer nördlich von Dutch Harbor kämpft sich die "North American" bei starkem Wellengang durch die stürmische Beringsee. Die Mannschaft ist auf der Suche nach ausgesetzten Fangkörben, was sich bei Nacht extrem schwierig gestaltet. Das Schiff von Captain Sten Skaar hat die letzten drei Jahre im Hafen gelegen und ist, wie sich nun herausstellt, völlig unzureichend ausgerüstet. Auch auf der "Northwestern" ist die Stimmung trotz guter Fangquote angespannt. Kapitän Colburn steuert sein Schiff nämlich in Richtung "Slime Bank", ein Revier, das für seine aggressiven Quallen bekannt ist. Schon oft hat sich die Crew an den Fangarmen der Tieren sprichwörtlich die Hände verbrannt
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
