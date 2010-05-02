Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.05.2010: Das Zeichen am Himmel
44 Min.Folge vom 02.05.2010Ab 12
Die Zeichen stehen auf Sturm, und die Kapitäne der Krabbenfangflotte sind ernsthaft besorgt: Wenn der Morgenhimmel, wie an diesem Tag, in leuchtendem Rot erstrahlt, bedeutet das selten etwas Gutes. Alles Seemannsgarn, oder ist die außergewöhnlich kräftige Rotfärbung tatsächlich Vorbote eines gewaltigen Unwetters? Zeit zum Zögern bleibt den Krabbenfischern jedoch nicht. Abgesehen vom ersten Fangerfolg der Time Bandit lässt das große Krabben-Glück nämlich auf sich warten. Den Crews bleibt keine Wahl: Sie müssen raus aufs Meer, egal was kommt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.