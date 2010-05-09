Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.05.2010: Wer nicht aufpasst, stirbt
44 Min.Folge vom 09.05.2010Ab 12
Der heftige Sturm in der Beringsee hat sich allmählich gelegt, und die Krabbenfischer versuchen zum Alltag zurück zu kehren. Doch das Drama um die gesunkene ¿Katmai¿ hat die eingeschworene Seefahrergemeinschaft schwer erschüttert. Es grenzt an ein Wunder, dass es der Küstenwache - 17 Stunden nach dem ersten Notruf des Fischkutters - gelang, ein Rettungsfloß mit vier Überlebenden zu bergen. Für sieben Besatzungsmitglieder kam jede Hilfe jedoch zu spät. Während die geretteten Seeleute von der Tragödie und ihrem Überlebenskampf im eisigen Wasser berichten, erinnert sich auch ein Mitglied der Krabbenfangflotte an eine lange zurückliegende Katastrophe.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.