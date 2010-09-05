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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Leinen los!

DMAXFolge vom 05.09.2010
Leinen los!

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 05.09.2010: Leinen los!

44 Min.Folge vom 05.09.2010Ab 12

Die neue Fangsaison beginnt, und die Krabbenfischer machen ihre Schiffe im Hafen von Unalaska zum Auslaufen bereit. In diesem Jahr wirken die Männer angespannter als sonst: In kleinen Machtkämpfen verhandeln sie die neuen Rangordnungen an Bord ihrer Fangboote. Vor allem die Neueinsteiger müssen sich ihren Platz unter den alteingesessenen Besatzungsmitgliedern erst noch erkämpfen, doch auch die Kapitäne scheinen nervös. Beim traditionellen Treffen der Skipper vor der Ausfahrt aus dem Hafen, kommt es dann zum offenen Streit. Jonathan Hillstrand von der ¿Time Bandit¿ stellt seinen Kollegen Keith Colburn von der ¿Wizard¿ zur Rede, weil der versucht hatte, ihm einen erfahrenen Seemann abzuwerben.

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