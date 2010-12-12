Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.12.2010: Abschied von Phil Harris
45 Min.Folge vom 12.12.2010Ab 12
Der Wind bläst aus allen Himmelsrichtungen und tobt mit Spitzengeschwindigkeiten von 100 km/h über die Beringsee. Die Krabbenfischerflotte kämpft sich durch einen gewaltigen arktischen Sturm. Die meisten Kapitäne nutzen ihre letzte Chance in dieser Saison, um die geplanten Fangzahlen zu erreichen, doch Sig Hansen ist nicht bereit, das Leben seiner Mannschaft zu riskieren. Das Schicksal seines Kollegen Phil Harris hat den Skipper der "Northwestern" nachdenklich gemacht. Dabei weiß er noch gar nicht, wie es um seinen alten Weggefährten steht. Und die Neuigkeiten, die ihn an Land erwarten, könnten nicht schlechter sein: Phil Harris, der Captain der "Cornelia Marie", ist nach einem weiteren Schlaganfall im Krankenhaus in Anchorage gestorben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.