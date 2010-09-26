Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 26.09.2010: Sprung ins kalte Wasser
45 Min.Folge vom 26.09.2010Ab 12
Das Experiment ist vorüber. Die beiden Deckhands, die vor einigen Wochen auf der ¿Cornelia Marie¿ und der ¿Northwestern¿ die Plätze getauscht hatten, kehren wieder auf ihre eigenen Boote zurück. Und das wird den beiden Seebären nicht leicht gemacht: Um das Schiff zu wechseln, müssen die zwei ins eiskalte Wasser springen und die Distanz mit kräftigen Schwimmzügen zurücklegen. Um in der Beringsee keine Erfrierungen zu bekommen, dürfen sie zumindest Überlebensanzüge tragen. Anschließend sollen sie mit Kränen wieder an Bord gehievt werden - vorausgesetzt der heftige Seegang macht den Krabbenfischern keinen Strich durch die Rechnung.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.