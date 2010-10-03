Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 03.10.2010: Mitten im Nirgendwo
45 Min.Folge vom 03.10.2010Ab 12
Die ¿Northwestern¿ läuft mit randvoll gefüllten Tanks im Hafen von Dutch Habour ein. Damit ist die Saison für die Schiffs-Besatzung eigentlich beendet. Doch Kapitän Sig Hansen hat andere Pläne und ködert seine erschöpfte Crew mit der Aussicht auf ein lukratives Geschäft: Hoch oben im Norden, nahe der russischen Grenze, könnten er und seine Männer mit dem Fang der extrem seltenen, blauen Königskrabben eine Stange Geld extra verdienen. Allerdings ist der Trip zur St. Matthew¿s Insel nicht ungefährlich. So weit entfernt vom Rest der Flotte könnte der ¿Northwestern¿ im Notfall kein anderes Schiff zur Hilfe kommen. Außerdem funktioniert in der abgelegenen Region meistens nicht einmal die Satelliten-Kommunikation.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.