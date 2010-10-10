Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Tückische Untiefen

DMAXFolge vom 10.10.2010
Tückische Untiefen

Tückische UntiefenJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 10.10.2010: Tückische Untiefen

45 Min.Folge vom 10.10.2010Ab 12

Die Krabbentanks der "Time Bandit" sind gut gefüllt, und Kapitän Johnathan Hillstrand nimmt Kurs auf den Heimathafen. Bis dorthin müssen die Männer eine Strecke von rund 400 Kilometern zurücklegen - inklusive des berüchtigten "False Pass". Diese sechs Kilometer lange Meerenge ist unter den Seeleuten wegen ihrer tückischen Untiefen gefürchtet. Immer wieder laufen dort Schiffe auf Grund oder kentern sogar. Und gerade jetzt bläst der Wind besonders heftig in der Meerenge, zum Teil mit Geschwindigkeiten von 100 km/h. Einige Skipper raten dem Captain über Funk davon ab, doch Hillstrand ist fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.

Alle verfügbaren Folgen