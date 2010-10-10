Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 10.10.2010: Tückische Untiefen
45 Min.Folge vom 10.10.2010Ab 12
Die Krabbentanks der "Time Bandit" sind gut gefüllt, und Kapitän Johnathan Hillstrand nimmt Kurs auf den Heimathafen. Bis dorthin müssen die Männer eine Strecke von rund 400 Kilometern zurücklegen - inklusive des berüchtigten "False Pass". Diese sechs Kilometer lange Meerenge ist unter den Seeleuten wegen ihrer tückischen Untiefen gefürchtet. Immer wieder laufen dort Schiffe auf Grund oder kentern sogar. Und gerade jetzt bläst der Wind besonders heftig in der Meerenge, zum Teil mit Geschwindigkeiten von 100 km/h. Einige Skipper raten dem Captain über Funk davon ab, doch Hillstrand ist fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.