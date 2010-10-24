Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 24.10.2010: Kampf mit dem Eis
45 Min.Folge vom 24.10.2010Ab 12
Eisige Gischt macht den Fischern in der Beringsee das Leben schwer. Die ganze Flotte ist betroffen. Binnen Stunden hat sich auf den Schiffen eine tonnenschwere Eisschicht gebildet. Den Kapitänen bleibt nichts anderes übrig, als die Fangkörbe ins Meer zu lassen - wesentlich früher als geplant. Die Gefahr zu kentern, scheint dadurch erst einmal gebannt, doch Rekordfänge sind weit ab vom eigentlichen Zielgebiet nicht zu erwarten. Obendrein sind die Besatzungen permanent damit beschäftigt, die Decks von gefrorenem Eis zu befreien. Der Beginn der Schneekrabben-Saison ist eine einzige Plackerei.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.