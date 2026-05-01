Steaks und Burger aus dem SmokerJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 23: Steaks und Burger aus dem Smoker
29 Min.Folge vom 01.05.2026
Steaks und Burger werden gewürzt und in einen selbstgebauten Fassräucherofen gegeben, dann langsam geräuchert und gegart, bis sie braun und saftig sind.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC