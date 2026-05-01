Kuchen mit Brennessel-FüllungJetzt kostenlos streamen
Faraway Village
Folge 25: Kuchen mit Brennessel-Füllung
33 Min.Folge vom 01.05.2026
Wilde Brennnesseln werden geputzt und gehackt, um eine herzhafte Füllung zu erhalten. Anschließend werden sie in Teig gewickelt und zu rustikalen Brennnesselpasteten gebacken, bis der Teig goldbraun und das Grün weich ist.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC