Faraway Village
Folge 27: Süße Früchte
30 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein Berg von Äpfeln wird in einem rustikalen Ofen gestapelt und gebacken, bis sie weich und karamellisiert sind. Beim Herausnehmen der dampfenden, süßen Äpfel steigt der Duft von Fruchtsirup in die Luft.
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Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC