Faraway Village
Folge 30: Georgisches Khachapuri
30 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein Teig wird zu einem georgischen Khachapuri geformt, mit Käse gefüllt und dann goldbraun gebacken. Zum Schluss werden noch ein paar Straußeneier darauf aufgeschlagen und kurz erhitzt, bevor das Gebäck serviert wird.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC