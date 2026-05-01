Faraway Village
Folge 33: Ribeye Steaks
44 Min.Folge vom 01.05.2026
Ribeye-Steaks werden in eine dicht gepackte Salzhülle eingehüllt und gebacken, bis die Kruste hart wird und so den Fleischsaft beim Braten einschließt. Anschließend wird die Hülle aufgebrochen, um die heißen, zarten Steaks freizulegen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC