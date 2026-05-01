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Faraway Village

Ribeye Steaks

just cookingStaffel 1Folge 33vom 01.05.2026
Ribeye Steaks

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Faraway Village

Folge 33: Ribeye Steaks

44 Min.Folge vom 01.05.2026

Ribeye-Steaks werden in eine dicht gepackte Salzhülle eingehüllt und gebacken, bis die Kruste hart wird und so den Fleischsaft beim Braten einschließt. Anschließend wird die Hülle aufgebrochen, um die heißen, zarten Steaks freizulegen.

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