Faraway Village
Folge 34: Rainbow Bread
28 Min.Folge vom 01.05.2026
Bunte Teige werden vermischt und geschichtet, dann geformt und zu Regenbogenbrot gebacken, bis es aufgegangen und goldbraun ist. Beim Anschneiden und warmen Servieren des Brotes kommen dann leuchtende Wirbel zum Vorschein.
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Faraway Village
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Genre:Kochen
Produktion:AZ, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC