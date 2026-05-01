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Faraway Village

Selbstgemachte Chimichurri Sauce

just cookingStaffel 1Folge 38vom 01.05.2026
Selbstgemachte Chimichurri Sauce

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Faraway Village

Folge 38: Selbstgemachte Chimichurri Sauce

28 Min.Folge vom 01.05.2026

Frische Kräuter, Knoblauch und Essig werden gehackt und zu einer Chimichurri-Sauce vermischt. Anschließend lässt man die Sauce etwas ruhen, damit sich der Geschmack intensiviert, bevor sie über das Grillgut gegeben und serviert wird.

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