Faraway Village
Folge 40: Monster-Fisch
47 Min.Folge vom 01.05.2026
Ein riesiger, ganzer Fisch wird gewürzt, eingewickelt und unterirdisch über glühender Kohle gegart, bis er zart und rauchig ist. Anschließend wird er ausgegraben und geöffnet, um das zarte, servierfertige Fleisch freizugeben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Faraway Village
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: WILDWAY MEDIA INC