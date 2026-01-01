Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Traumhaus fürs Traumpaar

sixxStaffel 2Folge 4vom 04.01.2026
Traumhaus fürs Traumpaar

Traumhaus fürs TraumpaarJetzt kostenlos streamen

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 4: Traumhaus fürs Traumpaar

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Das Geschwister-Duo Billy Pearson und Carolyn Wilbrink hat sich auf die Renovierung alter Landhäuser spezialisiert. Während Billy sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellt, ist Carolyn für die Designs zuständig. Mit vereinten Kräften kreieren sie atemberaubende Traumhäuser, die ihre Kunden jedes Mal aufs Neue begeistern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
sixx
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen