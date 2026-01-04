Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 7: Die toskanische Küche
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Brad und Andrea leben in einem kleinen Bauernhaus und genießen die ländliche Idylle. Sobald ihre fünf Töchter mitsamt ihren Familien zu Besuch kommen, ist es allerdings vorbei mit der Ruhe. Um genügend Platz für alle Familienmitglieder zu schaffen, bittet das Paar Carolyn und Billy um Hilfe. Können die beiden den Raum maximal ausschöpfen und Brad und Andrea mit ihrem Konzept zufriedenstellen?
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen