Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Die toskanische Küche

sixxStaffel 2Folge 7vom 04.01.2026
Die toskanische Küche

Die toskanische KücheJetzt kostenlos streamen

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 7: Die toskanische Küche

44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6

Brad und Andrea leben in einem kleinen Bauernhaus und genießen die ländliche Idylle. Sobald ihre fünf Töchter mitsamt ihren Familien zu Besuch kommen, ist es allerdings vorbei mit der Ruhe. Um genügend Platz für alle Familienmitglieder zu schaffen, bittet das Paar Carolyn und Billy um Hilfe. Können die beiden den Raum maximal ausschöpfen und Brad und Andrea mit ihrem Konzept zufriedenstellen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
sixx
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Alle 1 Staffeln und Folgen