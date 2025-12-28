Das viktorianische LandhausJetzt kostenlos streamen
Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 8: Das viktorianische Landhaus
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Katie und Brad träumen schon lange von ihrem eigenen kleinen Landhaus. Als sie sich ein historisches Anwesen mit einer großzügigen Veranda kaufen, geht ihr sehnlichster Wunsch endlich in Erfüllung. Doch im Inneren des Gebäudes herrscht das pure Chaos. Billy und Carolyn sollen den beiden unter die Arme greifen und ein gemütliches Zuhause für ihre Familie kreieren.
