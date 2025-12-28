Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 9: Der Kamin-Wettstreit
44 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Marianne und Ron lassen ihr Leben in der Großstadt hinter sich, um mit ihrer Familie auf dem Land zur Ruhe zu kommen. Inmitten von Weinbergen kaufen sie sich deshalb ein schickes kleines Bauernhaus. Um die alten Gemäuer auf Vordermann zu bringen, bitten sie Carolyn und Billy um Hilfe. Gemeinsam mit ihrem Team sollen die Profis die Wohnraumgestaltung übernehmen. Können die beiden mit ihrem Konzept bei dem Paar punkten?
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen