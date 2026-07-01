Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 3: Farm-Fresh Reno
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Dave und Ferris wohnen mit ihrem kleinen Sohn auf einem Bauernhof und die Familie betreibt einen Apfelanbaubetrieb. Das ursprünglich charmante Farmhäuschen ist über die Jahre hinweg baufällig geworden heruntergekommen und benötigt dringend eine Renovierung. Doch das Paar hat mit der Arbeit auf dem Hof und ihrem Kleinkind alle Hände voll zu tun und bittet raucht die Hilfe von Carolyn und Billy um Hilfe. Die Experten legen los und verwandeln das Anwesen in ein Traumhaus.
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen