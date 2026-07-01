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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Seven Genrations and Counting

sixxStaffel 3Folge 5vom 29.07.2026
Seven Genrations and Counting

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 5: Seven Genrations and Counting

42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Das Haus, in dem Anne und David wohnen, ist bereits 165 Jahre alt. Da die vier Kinder des Paares nun ausziehen, entscheiden die beiden, dass die Zeit für eine Renovierung gekommen ist. Carolyn und Billy wollen das Bauernhaus in ein moderneres Zuhause verwandeln und sicherstellen, dass auch die nächsten Generationen etwas von dem Anwesen haben werden.

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