Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Folge 6: Minimalist Masterpiece
42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Christine und Chris wohnen mit ihren zwei Kindern seit 13 Jahren in einem Haus aus Korkholz. Das Paar möchte etwas an seinem Zuhause verändern, ohne dass der einzigartige Charme dabei verloren geht. Carolyn und Billy eilen der Familie mit ihren Ideen und Umbau-Fähigkeiten zu Hilfe. Kann das Geschwister-Duo die Vorstellungen von Christine und Chris umsetzen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen