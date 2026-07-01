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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Minimalist Masterpiece

sixxStaffel 3Folge 6vom 29.07.2026
Minimalist Masterpiece

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Farmhouse Facelift - Makeover für Landhäuser

Folge 6: Minimalist Masterpiece

42 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6

Christine und Chris wohnen mit ihren zwei Kindern seit 13 Jahren in einem Haus aus Korkholz. Das Paar möchte etwas an seinem Zuhause verändern, ohne dass der einzigartige Charme dabei verloren geht. Carolyn und Billy eilen der Familie mit ihren Ideen und Umbau-Fähigkeiten zu Hilfe. Kann das Geschwister-Duo die Vorstellungen von Christine und Chris umsetzen?

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