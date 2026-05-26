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Faszination Wasser

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 26.05.2026
Faszination Wasser - Geheimnisvolle Ostsee

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Faszination Wasser

Folge 1: Faszination Wasser - Geheimnisvolle Ostsee

44 Min.Folge vom 26.05.2026

Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz ist in der Ostsee unterwegs und hat so einiges Erstaunliches und auch Beunruhigendes entdeckt. Von tödlichen Geisternetzen, steigenden Wassertemperaturen und CO2-Speichern. 85 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet der Ostsee. Tausende Wracks am Meeresgrund zeugen davon, wie Handel und Krieg das Schicksal der Region seit Jahrhunderten prägen. Doch selbst dort, wo man sie gut zu kennen glaubt, ist die Ostsee immer für eine Überraschung gut. Bildquelle: Christian Howe ZDF/ORF

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