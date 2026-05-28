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Faszination Wasser

Faszination Wasser: Unbekanntes Grönland

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 28.05.2026
Faszination Wasser: Unbekanntes Grönland

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Faszination Wasser

Folge 5: Faszination Wasser: Unbekanntes Grönland

44 Min.Folge vom 28.05.2026

Ein mächtiger Eisschild bedeckt fast die gesamte Insel, nur die Küsten Grönlands sind bewohnt. Auch deshalb ist Grönland ein Naturparadies, in dem es viel zu erforschen gibt. Uli Kunz führt durch diesen besonderen Lebensraum und erkundet die Phänomene der Arktis. Wie kommen die mythischen Polarlichter zustande? Wie schützen sich Pflanzen und Tiere vor dem Erfrieren? Und was hat es mit den merkwürdigen Säulen im Ikka-Fjord auf sich? Bildquelle: ORF/ZDF/Uli Kunz

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