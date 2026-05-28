Faszination Wasser: Unbekanntes GrönlandJetzt kostenlos streamen
Faszination Wasser
Folge 5: Faszination Wasser: Unbekanntes Grönland
44 Min.Folge vom 28.05.2026
Ein mächtiger Eisschild bedeckt fast die gesamte Insel, nur die Küsten Grönlands sind bewohnt. Auch deshalb ist Grönland ein Naturparadies, in dem es viel zu erforschen gibt. Uli Kunz führt durch diesen besonderen Lebensraum und erkundet die Phänomene der Arktis. Wie kommen die mythischen Polarlichter zustande? Wie schützen sich Pflanzen und Tiere vor dem Erfrieren? Und was hat es mit den merkwürdigen Säulen im Ikka-Fjord auf sich? Bildquelle: ORF/ZDF/Uli Kunz
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