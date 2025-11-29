Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 5vom 29.11.2025
Warum sind wir hier? Diese uralte Frage bewegt die Menschheit seit jeher. Dank der modernsten wissenschaftlichen Missionen sind wir heute in der Lage, an den Anfang zurückzukehren – an den Ursprung des Universums. Endlich können wir die 13,8 Milliarden Jahre alte Geschichte unserer Entstehung erzählen und verstehen, wie wir an diesen Punkt gelangt sind.

