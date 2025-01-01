Fatal Attraction
1 StaffelAb 18
1 StaffelAb 18
Fatal Attraction
Der kulturelle Meilenstein der 1980er Jahre EINE VERHÄNGNISVOLLE AFFÄRE wird tiefgründig neu erzählt durch die Linse von Privileg, Persönlichkeitsstörung, Familiendynamik und Mord. In der Gegenwart, nach 15 Jahren Zuchthaus für den Mord an Alexandra Forrest, kommt Daniel Gallagher auf Bewährung frei, will sich seiner Familie wieder annähern und seine Unschuld beweisen. Als Dan im Jahre 2008 Alex trifft, droht nach ihrer kurzen Affäre das Leben, das er sich mit seiner Frau Beth aufgebaut hat, zerstört zu werden.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© C+ AUSTRIA
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren