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FBI: Most Wanted

Der letzte Tanz

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 14.07.2026
Der letzte Tanz

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FBI: Most Wanted

Folge 3: Der letzte Tanz

40 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 16

Jess LaCroix sieht sich mit einem vergangenen Fall konfrontiert, der alte Wunden aufreißt: Vor Jahren wollte er einen Bankräuber dingfest machen, der bei einem Schusswechsel eine schwangere Beamtin tödlich traf und seither auf der Flucht war. Jetzt tritt der Täter erneut auf den Plan und kidnappt die einzige Zeugin von damals. Welches Spiel wird hier gespielt? Und was plant er als nächstes?

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