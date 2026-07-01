FBI: Most Wanted
Folge 4: Geheimbund
41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 16
Jess LaCroix und sein Team stehen vor einem brisanten Fall: Gesucht wird die junge Eva Martin, die einst eine vielsprechende Karriere in Aussicht hatte, bevor sie in eine Abwärtsspirale geriet. Jetzt scheint sie ihren endgültigen Tiefpunkt erreicht zu haben, denn ihr wird vorgeworfen, in einer Drogen-Selbsthilfegruppe drei Menschen erschossen zu haben. Offenbar hat sie es jedoch in erster Linie gezielt auf ein Paar abgesehen. Was waren ihre Beweggründe?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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