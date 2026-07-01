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FBI: Most Wanted

Geheimbund

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 21.07.2026
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FBI: Most Wanted

Folge 4: Geheimbund

41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 16

Jess LaCroix und sein Team stehen vor einem brisanten Fall: Gesucht wird die junge Eva Martin, die einst eine vielsprechende Karriere in Aussicht hatte, bevor sie in eine Abwärtsspirale geriet. Jetzt scheint sie ihren endgültigen Tiefpunkt erreicht zu haben, denn ihr wird vorgeworfen, in einer Drogen-Selbsthilfegruppe drei Menschen erschossen zu haben. Offenbar hat sie es jedoch in erster Linie gezielt auf ein Paar abgesehen. Was waren ihre Beweggründe?

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