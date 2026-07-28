FBI: Most Wanted
Folge 5: Der dritte Schütze
42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 16
Um die Kontrolle an der US-kanadischen Grenze zu vermeiden, nimmt eine Gruppe Jugendlicher einen Umweg, der mitten in ein Indianer-Reservat führt. Als sie in einem Wald anhalten und an einem Lagerfeuer ausgelassen Spaß haben, folgt schnell eine böse Überraschung. Plötzlich tauchen zwei selbst ernannte Anführer einer Miliz auf und ein unkontrollierter Schusswechsel wird in Gang gesetzt. Was ist passiert, dass vier junge Menschen ihr Leben lassen mussten?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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