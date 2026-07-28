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FBI: Most Wanted

Der dritte Schütze

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 28.07.2026
Der dritte Schütze

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FBI: Most Wanted

Folge 5: Der dritte Schütze

42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 16

Um die Kontrolle an der US-kanadischen Grenze zu vermeiden, nimmt eine Gruppe Jugendlicher einen Umweg, der mitten in ein Indianer-Reservat führt. Als sie in einem Wald anhalten und an einem Lagerfeuer ausgelassen Spaß haben, folgt schnell eine böse Überraschung. Plötzlich tauchen zwei selbst ernannte Anführer einer Miliz auf und ein unkontrollierter Schusswechsel wird in Gang gesetzt. Was ist passiert, dass vier junge Menschen ihr Leben lassen mussten?

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