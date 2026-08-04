FBI: Most Wanted
Folge 6: Manipuliert
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16
Zwei Ex-Sträflinge schmieden einen perfiden Plan, um schnell das große Geld zu machen. Eine wohlhabende Familie wird dabei zu ihrem Zielobjekt. Doch was mit einem geplanten Raubüberfall beginnt, endet mit einem Doppelmord und der Entführung der Mutter und deren Tochter. Das Team rund um Jess LaCroix setzt nun alles daran, die zwei Überlebenden schnellstmöglich zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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