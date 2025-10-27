FBI: Most Wanted
Folge 11: Hunter
41 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 16
Das FBI-Team ist einem unberechenbaren Killer auf den Versen, der ein spöttisches Spiel mit den Behörden treibt. Eine Jagd, die die Agenten an ihre nervliche Belastungsgrenze bringt ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
