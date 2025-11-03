FBI: Most Wanted
Folge 12: El Píncho
41 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 16
Einem berüchtigten kolumbianischen Drogenbaron gelingt die Flucht aus einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Das FBI wird eingeschaltet und nimmt sofort die Fahndung nach dem brandgefährlichen Verbrecher auf.
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
