FBI: Most Wanted - Staffel 3, Folge 15 vom 24.11.2025
Folge 15: Besessen

41 Min. Ab 12

Während das FBI-Team damit kämpft, Jess' Tod zu verarbeiten, bahnt sich ein neuer Fall an: Ein Mitglied der gefährlichen Incel-Subkultur sinnt auf Rache und nimmt all diejenigen ins Visier, die ihn angeblich im Stich gelassen haben.

