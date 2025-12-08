FBI: Most Wanted
Folge 17: Gesegnet
41 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Das FBI-Team bekommt einen neuen Vorgesetzten: Der charmante Special Agent Remy Scott übernimmt die Führung der Spezialeinheit. Pünktlich zu seinem Amtseintritt bahnt sich auch schon ein neuer Fall an: Ein Serienkiller hinterlässt eine blutige Spur in der Stadt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
