Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Most Wanted

Podcast-Killer

ATV 2Staffel 3Folge 20vom 29.12.2025
Podcast-Killer

Podcast-KillerJetzt kostenlos streamen

FBI: Most Wanted

Folge 20: Podcast-Killer

42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 16

Der neueste Fall des FBI-Teams geht Remy Scott und seinen Agenten besonders nahe: Ein Killer kopiert die grausigen Taten eines Serienmörders, der vor fast 40 Jahren aktiv war. Die Ermittler müssen den Täter so schnell wie möglich finden, um seinen blutigen Feldzug zu stoppen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Most Wanted
ATV 2
FBI: Most Wanted

FBI: Most Wanted

Alle 2 Staffeln und Folgen