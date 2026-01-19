FBI: Most Wanted
Folge 1: Fluch der Waffen
41 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Remy muss sich als neuer Chef in seinem Team behaupten. Barnes, die das FBI nach der Elternzeit wieder verstärkt, gefällt die neue Personalie zunächst wenig. Im Fall eines Waffenschmugglers müssen die beiden erstmals Teamarbeit unter Beweis stellen. Während Remy verdeckt ermittelt, versucht sein Team, die Drahtzieher ausfindig zu machen.
