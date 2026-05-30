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FBI: Most Wanted

Verschwörungstheorie

Kabel EinsStaffel 4Folge 10vom 06.06.2026
Verschwörungstheorie

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FBI: Most Wanted

Folge 10: Verschwörungstheorie

42 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Als der Polizist Phil Grady plötzlich spurlos verschwindet, müssen Remy und sein Team ermitteln. Wie sich herausstellt, stand dem Vermissten ein Prozess bevor, in dem er sich für den Missbrauch an obdachlosen Frauen verantworten sollte. Die Agenten finden schnell eine Spur, doch bevor sie den Täter stellen können, erleben sie eine böse Überraschung.

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