FBI: Most Wanted
Folge 10: Verschwörungstheorie
42 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Als der Polizist Phil Grady plötzlich spurlos verschwindet, müssen Remy und sein Team ermitteln. Wie sich herausstellt, stand dem Vermissten ein Prozess bevor, in dem er sich für den Missbrauch an obdachlosen Frauen verantworten sollte. Die Agenten finden schnell eine Spur, doch bevor sie den Täter stellen können, erleben sie eine böse Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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