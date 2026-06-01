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FBI: Most Wanted

Das Böse lauert überall

Kabel EinsStaffel 4Folge 12vom 13.06.2026
Das Böse lauert überall

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FBI: Most Wanted

Folge 12: Das Böse lauert überall

42 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Als die Geschwister Chloe und Luke plötzlich spurlos verschwinden, führt eine erste Spur das FBI in eine nahegelegene Kirche. Der Pastor, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wird schnell zum Hauptverdächtigen in dem Entführungsfall. Remy ermittelt undercover und schleust sich in das Gotteshaus ein. Dabei wird er außerdem mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

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