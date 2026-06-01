Das Böse lauert überallJetzt kostenlos streamen
FBI: Most Wanted
Folge 12: Das Böse lauert überall
42 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Als die Geschwister Chloe und Luke plötzlich spurlos verschwinden, führt eine erste Spur das FBI in eine nahegelegene Kirche. Der Pastor, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wird schnell zum Hauptverdächtigen in dem Entführungsfall. Remy ermittelt undercover und schleust sich in das Gotteshaus ein. Dabei wird er außerdem mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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