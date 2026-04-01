Tod am Appalachian TrailJetzt kostenlos streamen
FBI: Most Wanted
Folge 14: Tod am Appalachian Trail
41 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Remy stimmt zu, die Aufklärung seines aktuellen Mordfalls von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Dabei kommt es jedoch immer wieder zu Reibereien mit der Producerin. Gleichzeitig ist das FBI auf der Suche nach der Täterin Mavis, die nicht nur ein Opfer auf dem Gewissen hat. Auf ihrer Flucht vor der Polizei gerät diese jedoch in der Wildnis von Bali selbst in große Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-6: CBS International Television
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