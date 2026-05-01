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FBI: Most Wanted

Tribunal

ATV 2Staffel 4Folge 18vom 25.05.2026
Tribunal

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FBI: Most Wanted

Folge 18: Tribunal

41 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Will Dewey hat Probleme mit dem Landverwaltungsamt und erschießt kurzerhand zwei der Mitarbeiter. Nach dem Blutbad auf seiner Ranch lässt er außerdem den Leiter des Amts sowie Sheriff Franklin entführen. Remy und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Doch bei der Suche nach den Entführungsopfern bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit. Kan das FBI die beiden retten?

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