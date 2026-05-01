FBI: Most Wanted
Folge 18: Tribunal
41 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Will Dewey hat Probleme mit dem Landverwaltungsamt und erschießt kurzerhand zwei der Mitarbeiter. Nach dem Blutbad auf seiner Ranch lässt er außerdem den Leiter des Amts sowie Sheriff Franklin entführen. Remy und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Doch bei der Suche nach den Entführungsopfern bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit. Kan das FBI die beiden retten?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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